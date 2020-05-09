غوتيريش عن كورونا: تحد غير مسبوق يتطلب ردا غير مسبوق

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلق المنظمة العالمية البالغ إزاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلا إنها تتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.

وذكر غوتيريش اليوم السبت، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: أن "الوضع حول تفشي هذا الفيروس غير مسبوق ويتطلب ردا غير مسبوق. نشعر بالحزن العميق إزاء وفاة من راحوا ضحية الوباء وقلقون للغاية من أن كثيرا من الوفيات ستأتي، لاسيما في الدول الأكثر عرضة لخطر كورونا".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المنظمة منخرطة بالكامل في الجهود الرامية إلى إنقاذ الأرواح ومنع المجاعة وتخفيف معاناة الناس، بالإضافة إلى مشاركتها في وضع خطط لتجاوز تبعات الجائحة في الدول المتضررة بالفيروس.

وفيما يبدو تنديدا بقرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها في ميزانية منظمة الصحة العالمية وتحميلها الصين المسؤولية عن تفشي الفيروس، قال غوتيريش إن الوقت الحالي ليس مناسبا لمثل هذه الخطوات.

وقال: "عندما نطوي صفحة "كوفيد-19" سيكون لدينا الوقت الكافي لإلقاء نظرة إلى الوراء ودراسة كيفية ظهور هذا المرض وإلحاقه الدمار بجميع أنحاء الكرة الأرضية بهذه الوتائر السريعة وكيفية تعامل جميع الأطراف مع الأزمة... لكن الوقت الحالي ليس مناسبا لذلك ولخفض الموارد المخصصة لعمليات محاربة الفيروس التي تنفذها منظمة الصحة العالمية أو أي وكالة إنسانية أخرى".

وأبدى الأمين العام قناعته بأن الدروس التي سيستخلصها العالم من جائحة كورونا ستحظى بأهمية قصوى بالنسبة للتعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلا.

وتابع غوتيريش أن أهم شيء في محاربة كورونا هو الوحدة بين الحكومات وبين الشعوب، وجدد دعوته إلى إعلان هدنة عالمية بغية التركيز على مساعي مكافحة الوباء وعواقبه.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع وإصدار قرارات تسهم في تحقيق هذا الهدف.

المصدر: نوفوستي