الأمن الهندي يقتل 4 مسلحين

تمكن رجال الأمن الهندي، من القضاء على 4 مسلحين ماويين في غابة بولاية تشاتيسجاره.

ونقلت صحيفة " هندوستان تايمز" اليوم عن قائد الشرطة المحلية جيتندرا شوكلا قوله: "حصلنا على معلومات دقيقة عن الماويين وقمنا بتشكيل مجموعة للقبض عليهم. وعندما طوقنا قرية باردهوني، فتح الماويون النار. وتم الرد عليهم بالمثل".

وأشار إلى أن الاشتباك أسفر عن مصرع 4 مسلحين، رجلان وامرأتان، وأحد العسكريين.

ونوه بأنه تم العثور على بنادق آلية من طراز كلاشينكوف بالقرب من المسلحين القتلى.

المصدر: إزفيستيا