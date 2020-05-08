البيت الأبيض: ترامب وبينس لم يخالطا الموظف المصاب بكورونا

أعلن مسؤول في إدارة دونالد ترامب، أن رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بينس لم يتواصلا مؤخرا مع الموظف المصاب بكورونا في البيت الأبيض، والذي يعمل تحت إشراف بينس.

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وقال المسؤول إن الموظف المصاب تواصل مع 6 أشخاص كانوا سيسافرون جوا مع نائب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة، وقد تم استثناؤهم من الرحلة لاحقا.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الجمعة أن أن أحد الموظفين في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مصاب بالفيروس، بعد أن نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن مساعدا لبينس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية التابعة للبيت الأبيض بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"