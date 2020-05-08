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إصابة موظف في البيت الأبيض بكورونا

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إصابة موظف في البيت الأبيض بكورونا
AFP Chris Bergin
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
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أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن اختبار الكشف عن فيروس كورونا أظهر أن أحد الموظفين في متكب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، مصاب بالفيروس.

جاء هذا التأكيد بعد أن نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن مساعدا لنائب الرئيس مايك بينس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا.

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وذكرت " إن بي سي نيوز" أنه كان من المقرر أن يسافر بينس إلى ولاية أيوا صباح الجمعة، لكن رحلته من قاعدة أندروز الجوية تأخرت لمدة ساعة تقريبا، جراء تعامل الموظفون مع خبر تشخيص الإصابة.

وقال صحفيون يسافرون مع بينس إن عددا من الموظفين نزلوا من طائرة نائب الرئيس في اللحظة الأخيرة قبل الإقلاع.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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