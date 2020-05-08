مدغشقر تعلن عن إطلاق عقار عشبي ضد كوفيد-19

أعلنت مدغشقر عزمها على بيع "عقار" أكدت تطويره، وأنه يعتمد على النباتات لاستخدامه في علاج كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت عدة دول إفريقية بطلبات لشرائه رغم تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من عدم التأكد بعد من فاعليته وآثاره الجانبية.

وأعلن رئيس البلاد أندريه راجولينا الشهر الماضي عن العلاج في مؤتمر صحفي، وظهر وهو يحتسي جرعة من زجاجة أنيقة مملوءة بسائل أصفر اللون، قال إنه "عالج اثنين بالفعل".

ووصل وفد اليوم الجمعة من تنزانيا إلى مدغشقر للحصول على طلبية من الدواء.

ولم يخضع العلاج المنشط الذي يعتمد على نبتة الشيح الحولي ذات الخصائص المضادة لمرض الملاريا، لأي اختبارات علمية معترف بها دوليا.

وحصلت كل من تنزانيا وغينيا وإفريقيا الوسطى وكونغو والكونغو الديمقراطية وليبيريا وغينيا بيساو، على آلاف الجرعات المجانية من العقار.

المصدر: "رويترز"