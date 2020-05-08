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ألمانيا.. 1209 إصابات جديدة بكورونا و147 وفاة

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ألمانيا.. 1209 إصابات جديدة بكورونا و147 وفاة
Reuters
صورة أرشيفية/ برلين
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سجلت ألمانيا 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 167300 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7266.

وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية قد اتفقت يوم الأربعاء، على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر ألمانيا سادس أكبر بؤرة للوباء في العالم، لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى.

المصدر: رويترز

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