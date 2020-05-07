ألمانيا.. 1284 إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 7 آلاف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

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وأشار المعهد إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 7119 بزيادة 123 حالة عن اليوم الماضي.

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا لمعدل الإصابات اليومي، وانخفاضا لعدد الوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 947 إصابة و163 حالة وفاة.

وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية قد اتفقت أمس الأربعاء على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"