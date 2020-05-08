الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، انخفاضا من اثنتين في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت أيضا عن تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض، في السابع من مايو، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة، أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين، يبلغ الآن 82886، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

المصدر: رويترز