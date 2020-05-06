الصين تسجل إصابتين بفيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات صادرة عن لجنة الصحة الوطنية يوم الأربعاء أن الصين سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19) و20 حالة أخرى بدون أعراض.

وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل حالة إصابة واحدة و15 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

والإصابتان الجديدتان وافدتان وهما لمسافرين وصلا إلى البلاد من الخارج.

وجاء في بيان للجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82883 ولا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

المصدر: رويترز