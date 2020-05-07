مسؤولة أوروبية تدعو إلى إعادة فتح الحدود بعد السيطرة على كورونا

دعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، إلى "العودة للمستقبل" بفتح الحدود داخل الاتحاد فور إحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقالت يوهانسون في لقاء افتراضي مع مشرعين أوروبيين الخميس: "نحتاج الآن إلى العودة للمستقبل، العودة للحياة الطبيعية.. بأسرع ما يمكن فور أن تسمح الظروف الصحية بذلك".

وأضافت: "تطبق الدول الأعضاء إجراءات مختلفة بشكل غير منسق. سيستغرق تخفيف هذه القيود المحلية بعض الوقت، لكننا نستطيع فعل ذلك".

وتريد المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد البدء تدريجيا في رفع القيود المحلية المفروضة على حرية التنقل بتأشيرة شنغن، ويتوقع أن تصدر الأسبوع القادم ضوابط إرشادية تحافظ على التوازن بين تجنب حدوث موجة جديدة من وباء كورونا والسماح للاقتصادات بالانتعاش.

وأعاد تعطيل السفر بين دول الاتحاد إلى الأذهان عمليات الإغلاق غير المنسقة للحدود التي شهدتها أوروبا عامي 2015 و2016 أثناء أزمة الهجرة.

ويتعرض تماسك التكتل الأوروبي لاختبار صعب مجددا في ظل التفاوت في طرق تعامل دوله مع أزمة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز