شبكة الجيل الخامس تشق صفوف إدارة ترامب

أحدث اعتماد شبكة الجيل الخامس للاتصالات الخلوية، انقساما داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففيما أيدتها وزارتا الخارجية والعدل، عارضتها وزارة الدفاع ووكالة الفضاء وهيئات حكومية أخرى.

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ووافق أعضاء لجنة الاتصالات الفدرالية الخمسة نهاية أبريل الماضي على نشر شبكة الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية من قبل شركة "ليغادو نتووركس".

إلا أن معارضي هذه الخطة يؤكدون أنها ستستخدم ترددات قد تشوش على ترددات مستخدمة في الإشارات التجارية والعسكرية لنظام التموضع العالمي (جي بي أس).

وحصل قرار اللجنة على دعم وزيري العدل وليام بار والخارجية مايك بومبيو. إلا أن وزير الدفاع مارك إسبر ووكالة ناسا ووزارتي التجارة والأمن القومي وشركات الطيران الأمريكية الرئيسية، عارضت القرار.

وأعرب مسؤولون كبار في البنتاغون الأربعاء عن معارضتهم أمام لجنة في مجلس الشيوخ.

وقالت دانا ديزي كبيرة مستشاري وزير الدفاع لشؤون تكنولوجيا المعلومات "ثمة أمور كثيرة غامضة والأخطار كبيرة جدا للسماح بنشر النظام نظرا إلى تأثيره على عمل نظام جي بي أس".

وعبر السناتور الجمهوري جيم إنهوف الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن معارضته لمشروع شركة ليغادو.

وأوضح "لا اعتبر أن تعريض إشارات جي بي أس للخطر فكرة إيجابية (...) بعد تجارب وتحاليل واسعة قال لنا الخبراء في كل وكالة فدرالية تقريبا إن خطة ليغادو ستؤثر على أنظمة جي بي أس (...) ما سيلحق الأذى بالاقتصاد الأمريكي برمته".

وقال السناتور الجمهوري إنه طرح المسألة على ترامب، مشيرا إلى أن الرئيس لم يكن على علم بتأثير المشروع المحتمل على نظام "جي بي أس".

وأعلن البنتاغون أنه سيستأنف قرار اللجنة.

المصدر: "أ ف ب"