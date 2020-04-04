بريطانيا: لا صحة لما يتردد عن أن شبكات هواتف الجيل الخامس تساعد في انتشار كورونا

نفت بريطانيا، اليوم السبت، مزاعم بأن شبكات هواتف الجيل الخامس تلعب دورا في انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصفتها بأنها "أخبار كاذبة تبعث على الاشمئزاز".

وقال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء ردا على سؤال صحفي حول نظرية المؤامرة: "هذا مجرد هراء.. هراء خطير أيضا".

وقال ستيفن بويس المدير الطبي في خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن نظرية "المؤامرة" محض هراء.

وأضاف "قصة الجيل الخامس هراء تام.. إنها من نوع الأخبار الملفقة.. الواقع أن شبكات الهواتف المحمولة مهمة لنا جميعا لا سيما في الوقت الذي نطلب فيه من الناس البقاء في منازلهم".

وتابع "هناك أيضا شبكات الهواتف التي تستخدمها خدمات الطوارئ والعاملون في مجال الصحة وأنا غاضب تماما وأشعر باشمئزاز من مهاجمة الناس للبنية التحتية التي نحتاج إليها للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية هذه".

المصدر: رويترز