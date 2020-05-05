معهد روبرت كوخ الألماني يتوقع موجة ثانية وربما ثالثة لجائحة كورونا!

أشار رئيس معهد روبرت كوخ الألماني ، لوتار ويلر ، لوجود احتمال كبير أنه ستكون هناك موجة ثانية من وباء عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، ولا يتم استبعاد احتمال وقوع موجة ثالثة.

وأضاف :" هذا جائحة.. لذا نعلم أن الموجة الثانية احتمالها كبير. معظم العلماء متأكدون من ذلك الأمر يتعلق أيضا بوجود موجة ثالثة".



وأشار ويلر إلى أنه في حالة الوباء، يستمر احتمال معدل الإصابة ما بين 60 و 70 ٪ من السكان.

وفي وقت سابق، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ، ميليتا فوينوفيتش ، أنه قبل إنشاء اللقاح ، من المستحيل استبعاد الموجة الثانية من عدوى الفيروس.



وتبث القناة 360 أيضا أن الاختصاصية الرئيسية في الأمراض المعدية المستقلة في وزارة الصحة في منطقة موسكو ، إيرينا شيلكينا ، تعتقد أنه في حالة حدوث موجة ثانية من فيروسات التاجية ، فالاحتمال الأكبر أن تكون أخف وطأة.

المصدر: RTL + RT