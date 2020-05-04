مقتل جندي فرنسي في عملية في مالي

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن جنديا من الفيلق الأجنبي الفرنسي لقي حتفه في مالي.

وقالت الرئاسة إن الجندي لقي حتفه خلال عملية ضد جماعات مسلحة في البلاد دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وجاء مقتل الجندي بعد ثلاثة أيام من وفاة جندي آخر من نفس الفيلق في مستشفى عسكري قرب باريس بعد إصابته بجروح خلال انفجار في مالي الأسبوع الماضي.

ولفرنسا 5100 جندي في مالي ومنطقة الساحل الأوسع ولكن الوضع الأمني تدهور تدريجيا منذ تدخلها في 2013 لمنع تقدم المتشددين إلى باماكو عاصمة مالي.

ولقي 13 جنديا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي في نوفمبر 2019، في أسوأ خسارة بشرية تكبدتها فرنسا في صفوف قواتها في حادث منفرد منذ أكثر من 30 عاما.

المصدر: رويترز