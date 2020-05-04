ترودو: كندا ستساهم بـ850 مليون دولار لجهود تطوير لقاح ضد كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن بلاده ستساهم بـ850 مليون دولار (780 مليون يورو) لتمويل الجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو، خلال مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي للمانحين بهدف تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين: "تبلغ مساهمتنا أكثر من 850 مليون دولار".

وأوضح أن جزءا كبيرا من هذه الأموال ستخصص لقطاع الأبحاث في كندا إضافة إلى صناديق منظمة الصحة العالمية.

وأكد في هذا السياق: "هذه الأزمة عالمية، وتتطلب ردا على مستوى العالم، يجب علينا أن نساعد كل الدول وليس أنفسنا فقط".

وشدد رئيس الوزراء الكندي على أن الدول الأكثر ثراء والتي حققت أكبر نجاحات في مجال العلم يجب عليها المشاركة مع المجتمع الدولي، مبينا أن "العالم لن يكون في أمان حتى تطوير البشرية لقاحا ضد فيروس كورونا وضمان توزيعه بين سكان العالم أجمع.

وتعتبر كندا من الجهات المنظمة لهذا المؤتمر إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج والسعودية واليابان.

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي يجري دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات