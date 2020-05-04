الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لجهود تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه سيخصص 1 مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي قتل حتى الآن نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء العالم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كلمة افتتاحية لمؤتمر افتراضي دولي للمانحين لجمع أموال لتطوير وإنتاج اللقاح، إن التكتل "يخصص 1 مليار يورو للجهود الدولية" في هذا المجال.

واعتبرت فون دير لاين أن تاريخ 4 مايو يعتبر "منعطفا هاما" في مسيرة مكافحة كورونا فيروس، مضيفة: "مؤتمر اليوم هو البداية، ولكننا سنحتاج أكثر في المستقبل، فالشركاء كثيرون والهدف واحد".

في السياق نفسه، أكدت فون دير لاين أن المؤتمر يهدف بالإضافة إلى تطوير اللقاح والأدوية، إلى تأمين هذه المواد للشركاء الدوليين وخاصة الأطراف الأكثر ضعفا.

وشددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة أن يتعلم العالم التعايش مع فيروس كورونا حتى إيجاد اللقاح.

وحرصت على تقديم الشكر لعدة دول منها فرنسا بريطانيا كندا واليابان وإيطاليا وألمانيا، كما شكرت السعودية على "وضعها مسألة محاربة الفيروس على رأس أجندة دول مجموعة العشرين".

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي تشارك فيه بالدرجة الأولى الدول الأوروبية دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات