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ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا نهاية هذا العام

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ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا نهاية هذا العام
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تصريح لـ"فوكس نيوز" إن لقاح كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية عام 2020.

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ترامب يعقد مؤتمرا افتراضيا للرد على أسئلة الصحفيين حول كورونا


وأضاف أن سلطات بلاده تعمل في أسرع ما يمكن للموافقة على اللوائح والتصاريح اللازمة، بما في ذلك الإذن باستخدام بعض الأدوية.

تصريحات ترامب جاءت خلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، يرد خلاله على أسئلة الصحفيين حول مستجدات أزمة فيروس كورونا.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

المصدر: وكالات

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