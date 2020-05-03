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ترامب يعقد مؤتمرا افتراضيا للرد على أسئلة الصحفيين حول كورونا

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ترامب يعقد مؤتمرا افتراضيا للرد على أسئلة الصحفيين حول كورونا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرا افتراضيا ينقله التلفزيون اليوم الأحد، ليرد خلاله على أسئلة من الصحفيين حول تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

وسوف يُذاع المؤتمر الذي يحمل عنوان "أمريكا معا: العودة إلى العمل" على شبكة "فوكس نيوز" من واشنطن الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء.

وقالت الشبكة إن ترامب سيرد على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.

ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة حول الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

المصدر: رويترز

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