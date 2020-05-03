حاكم نيويورك: تسجيل 280 وفاة جديدة بكورونا والفيروس وصل من أوروبا وليس من الصين

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، تسجيل انخفاض جديد في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في الولاية مع رصد 280 حالة، قائلا إن الوباء وصل إليها من أوروبا وليس من الصين.

إقرأ المزيد

وأفاد كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 280 حالة ليصل إلى مستوى 19189.

ويمثل هذا الرقم تراجعا جديدا لمعدل الوفيات بالوباء في نيويورك على أساس يومي، حيث بلغت يوم 29 أبريل 330 حالة، وفي 30 أبريل 306، وفي 1 مايو 289، وفي 2 مايو 299.

وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات والحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة.

وتجاوز العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، 321 ألف حالة.

وفي غضون ذلك، شدد كوومو على أن الوباء وصل إلى ولايته من أوروبا وليس من الصين، مبينا أن الولايات المتحدة استقبلت في فبراير 2020 1.7 مليون شخص قدموا من الدول الأوروبية.

وقال، استنادا إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "ما نراه في نيويورك لم يأت من الصين، في الحقيقة يدور الحديث عن سلالة مختلفة للفيروس وصلت من أوروبا... كان الكل يتابع الوضع في الصين، وفي ذلك الوقت تسلل الفيروس من الصين إلى أوروبا وواصل انتشاره منها".

المصدر: وكالات