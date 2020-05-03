تركيا تعلن تفوق عدد المتعافين من فيروس كورونا على حصيلة الحالات النشطة لأول مرة

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تحقيقها تقدما كبيرا في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من عدوى "COVID-19" تفوق ولأول مرة على حصيلة الحالات النشطة.

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وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأحد، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1670 شخصا ليصل إلى مستوى 126045 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض ملموس جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 29 أبريل 2936 حالة، وفي 30 أبريل 2615، وفي 1 مايو 2188، وفي 2 مايو 1983.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3397 شخصا بعد رصد 61 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وشهد هذا المؤشر تراجعا ملموسا حيث سجلت في البلاد في 29 أبريل 89 حالة، وفي 30 أبريل 93، وفي 1 مايو 84، وفي 2 مايو 78.

وأفاد وزير الصحة التركي مع ذلك بأن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 63151 شخصا بعد تسجيل 4892 حالة شفاء جديدة.

11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/VrwmnqiguO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2020

وأكد أن حصيلة الفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تبلغ نقطة 1135367 وارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 24001.

وشدد قوجة في هذا السياق على أن عدد المرضى المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد تجاوز ولأول مرة منذ 11 مارس، حينما تم إعلان وصول التفشي إلى تركيا، حصيلة الإصابات النشطة.

وتوقع أن هذه النتيجة ستكون أفضل بكثير مع سير تطبيق الإجراءات الصحية التي تم إعلانها في البلاد.

وسبق أن أكد قوجة أن بلاده تجاوزت ذروة التفشي وتسيطر على سير الجائحة مع تسجيل أرقام قياسية للمتعافين وتراجع الإصابات الجديدة بشكل ملموس.

المصدر: RT