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تركيا تمدد قيود الدخول والخروج يوما إضافيا في 31 ولاية

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تركيا تمدد قيود الدخول والخروج يوما إضافيا في 31 ولاية
Reuters UMIT BEKTAS
مدينة اسطنبول
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا من وإلى 31 ولاية في البلاد، يوما إضافيا لينتهي منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء.

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ووفق بيان لوزارة الداخلية التركية، فإن الحكومة ستبت غدا الاثنين، فيما إذا كان سيتم تمديد قرار تقييد الدخول والخروج إلى 31 ولاية.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت في 18 أبريل الماضي تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا من وإلى 31 ولاية، 15 يوما إضافية تنتهي منتصف ليل الأحد- الاثنين 3 مايو.

وسجلت تركيا، أمس السبت، تراجعا لافتا جديدا في معدل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وسط زيادة كبيرة في حصيلة المتعافين من المرض.

وأفادت وزارة الصحة التركية بتسجيل 124375 إصابة بفيروس كورونا، فيما وصلت حصيلة المتوفين جراء المرض إلى 3336 شخصا.

المصدر: الأناضول

 

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