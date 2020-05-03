أردوغان يساعد دولة عربية بشحنة أجهزة تنفس تركية (صور)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أجهزة التنفس الاصطناعي التي طورتها بلاده في حملة التكنولوجيا الوطنية "ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين".

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وأضاف أردوغان في تغريدة نشرها على "تويتر"، وأرفقها بصور للمساعدات الطبية التركية المرسلة إلى الصومال: "الحضارة لا تقوم على الإمكانيات، بل على الضمير. وإن شعبنا يقف بإمكانياته وضميره إلى جانب المظلومين والمحتاجين".

وأردف :"شعبي العزيز، في قلبك شجرة مثمرة اسمها الرحمة".

وضمت دفعة المساعدات الطبية التركية إلى الصومال 10 أجهزة تنفس اصطناعي محلية الصنع، ومجموعات فحص لكشف كورونا، وبدلات واقية، وكمامات، ومستلزمات طبية أخرى.

ووصلت طائرة محملة بمساعدات طبية تركية، أمس السبت، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن جهود أنقرة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن عدد الإصابات بكورونا في الصومال بلغ 601، بينها 28 حالة وفاة، و31 حالة شفاء.

أجهزة التنفس التي طورناها في حملة التكنولوجيا الوطنية ستكون متنفسًا لأشقائنا الصوماليين. الحضارة لا تقوم على الإمكانيات بل على الضمير. وشعبنا يقف بإمكانياته وضميره إلى جانب المظلومين والمحتاجين.



شعبي العزيز في قلبك شجرة معمرة اسمها الرحمة. pic.twitter.com/o0cXuz2a9T — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) May 2, 2020

وسابقا، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى نحو 60 دولة، بينها أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.

المصدر: الأناضول