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انخفاض حاد في معدل الوفيات الجديدة بكورونا في بريطانيا

أخبار العالم

انخفاض حاد في معدل الوفيات الجديدة بكورونا في بريطانيا
Reuters John Sibley
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شهد معدل الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم الأحد انخفاضا حادا بنحو 50% مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد أنها سجلت خلال اليوم الأخير 315 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في  مقابل 621 وفاة يوم أمس، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة بذلك 28446 حالة وفاة.

يتبع..

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