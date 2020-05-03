انخفاض حاد في معدل الوفيات الجديدة بكورونا في بريطانيا

شهد معدل الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم الأحد انخفاضا حادا بنحو 50% مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد أنها سجلت خلال اليوم الأخير 315 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في مقابل 621 وفاة يوم أمس، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة بذلك 28446 حالة وفاة.

وتشمل هذه الإحصاءات الوفيات في مستشفيات المملكة المتحدة وكذلك في أماكن أخرى مثل دور رعاية المسنين.

كما أضافت الوزارة أن الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4339، في تراجع ملموس، مقارنة مع معدل أمس السبت الذي بلغ 4806، ليبلغ العدد الإجمالي 186599 حالة حتى الآن.

وهناك تضارب واضح في الأرقام التي تنشرها السلطات البريطانية، حيث يتجاوز عدد الوفيات جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة في مستشفيات إنجلترا وحدها (327 وفاة وفقا لبيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية) حصيلة ضحايا الوباء الرسمية في عموم المملكة المتحدة.

المصدر: وكالات