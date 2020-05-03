ألمانيا.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 160 ألفا والوفيات ترتفع إلى 6.6 ألف

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 162 ألف إصابة في آخر إحصائية ليوم أمس السبت، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6603 حالات وفاة.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها بفيروس كورونا 42900 إصابة، كما تم تسجيل 1886 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 33 ألف حالة إصابة، و1261 وفاة.

وتعتبر ألمانيا من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، بعد إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف دول العالم 3 ملايين و428 ألفا، ثلثهم في الولايات المتحدة وحدها.

وتوفي حتى الآن في مختلف بلدان العالم حوالي ربع مليون شخص، حيث بلغ عدد المتوفين بحسب إحصائيات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 248800 شخص.

المصدر: وكالات