البرازيل.. تمرد في سجن ماناوس والنزلاء يحتجزون حراسا (صور + فيديو)

قالت إدارة سجن في مدينة ماناوس البرازيلية المتضررة بشدة من فيروس كورونا، اليوم السبت، إن نزلاء في السجن احتجزوا 7 من حراسه رهائن.

ولم يعرف على الفور سبب تمرد السجناء، لكن قنوات تلفزيونية محلية قالت، إن سجينا قام بتصوير شكوى من الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء.

وأفادت إدارة السجن بأن النزلاء كانوا يطالبون بحضور صحفيين وحقوقيين، مضيفة أنها لا تعلم ما إذا سقط قتلى في التمرد أم لا.

ويأتي التمرد في الوقت الذي يجتاح فيه وباء فيروس كورونا ماناوس، حيث تدفن السلطات المتوفين بالمرض في مقابر جماعية، وتحذر السكان من حدوث أزمة قريبا في النعوش.

وسجلت البرازيل رقما قياسيا في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بواقع أكثر من 7000 حالة يوم الخميس، مع تراجع طفيف في معدل زيادة المتوفين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" حيث تجاوز مستوى 85000 إصابة.

كما تجاوز عدد الوفيات في البرازيل عتبة الـ6 آلاف، ويمثل هذا الرقم ارتفاعا قياسيا للمصابين بالفيروس في البرازيل على أساس يومي مع تسارع انتشار الجائحة في البلاد.

Detentos fazem agentes reféns durante rebelião em presídio de Manaus https://t.co/z1SEAr0bK5#G1pic.twitter.com/5mUfElkt1H — G1 (@g1) May 2, 2020

🚨Rebelião em plena pandemia na unidade prisional do Puraquequara.



Os presos pedem melhores condições de vida no presídio. A rebelião teve início no café, quando serraram a grade de duas celas e fizeram os agentes reféns.



Eles exigem a presença da imprensa e direitos humanos pic.twitter.com/lidD4p3AMf — #FicaEmCasa 🏠 (@manaus_pop) May 2, 2020

Prison riot underway in Manaus, city devastated by coronavirus. Prison guards taken hostage, no casualties reportedhttps://t.co/pQ0fjHH68Wpic.twitter.com/3gjf6OAIpp — Sam Cowie (@SamCowie84) May 2, 2020

VÍDEO MOSTRA REBELIÃO DE DETENTOS EM PRESÍDIO DE MANAUS pic.twitter.com/S6HLvDz3Ru — UOL Notícias (@UOLNoticias) May 2, 2020

tiros são ouvidos em UPP durante rebelião em Manaus pic.twitter.com/dLdqFyJybM — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) May 2, 2020

Em novo vídeo, presos forçam refém a falar que polícia está atirando neles em UPP em Manaus - Part 2 pic.twitter.com/6xhTM6DufN — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) May 2, 2020

المصدر: رويترز