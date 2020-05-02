 
مباشر

البرازيل.. تمرد في سجن ماناوس والنزلاء يحتجزون حراسا (صور + فيديو)

أخبار العالم

البرازيل.. تمرد في سجن ماناوس والنزلاء يحتجزون حراسا (صور + فيديو)
Reuters
الشرطة البرازيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsh9

قالت إدارة سجن في مدينة ماناوس البرازيلية المتضررة بشدة من فيروس كورونا، اليوم السبت، إن نزلاء في السجن احتجزوا 7 من حراسه رهائن.

ولم يعرف على الفور سبب تمرد السجناء، لكن قنوات تلفزيونية محلية قالت، إن سجينا قام بتصوير شكوى من الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء.

وأفادت إدارة السجن بأن النزلاء كانوا يطالبون بحضور صحفيين وحقوقيين، مضيفة أنها لا تعلم ما إذا سقط قتلى في التمرد أم لا.

ويأتي التمرد في الوقت الذي يجتاح فيه وباء فيروس كورونا ماناوس، حيث تدفن السلطات المتوفين بالمرض في مقابر جماعية، وتحذر السكان من حدوث أزمة قريبا في النعوش.

وسجلت البرازيل رقما قياسيا في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بواقع أكثر من 7000 حالة يوم الخميس، مع تراجع طفيف في معدل زيادة المتوفين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" حيث تجاوز مستوى 85000 إصابة.

كما تجاوز عدد الوفيات في البرازيل عتبة الـ6 آلاف، ويمثل هذا الرقم ارتفاعا قياسيا للمصابين بالفيروس في البرازيل على أساس يومي مع تسارع انتشار الجائحة في البلاد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا