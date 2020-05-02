 
مباشر

إصابات كورونا في هولندا تتجاوز 40 ألفا

أخبار العالم

إصابات كورونا في هولندا تتجاوز 40 ألفا
Reuters / Piroschka Van De Wouw
أمستردام في زمن جائحة فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsfq

سجلت هولندا خلال الـ24 ساعة الماضية 94 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وسط تراجع مستمر لعدد المصابين بالمرض على أساس يومي في البلاد.

إقرأ المزيد
عاصفة من النزاعات القضائية تهدد دوريات كرة القدم الأوروبية
عاصفة من النزاعات القضائية تهدد دوريات كرة القدم الأوروبية

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، اليوم السبت، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا إلى مستوى 4987.

كما ذكر المعهد أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 445 حالة جديدة، ليبلغ 40236 إصابة، ما يشير إلى تراجع وتيرة انتشار مرض "كوفيد-19"، حيث كان المعدل اليومي للإصابات بين 1066 و729 شخصا.

وحذر المعهد الوطني للصحة العامة من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، مبينا أن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا