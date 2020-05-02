الوفيات بكورونا في إسرائيل ترتفع إلى 227

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية 4 وفيات و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم السبت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها أصبح 16152، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 227 حالة وفاة.

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ولا يزال 107 مرضى في حالة خطرة، 87 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصل عدد المتعافين من كورونا إلى 9400 شخص.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تراجع وتيرة الجائحة في إسرائيل، حيث تقل حصيلة الإصابات اليومية عن 200 حالة اعتبارا من الأحد الماضي.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الجمعة بأن 80% من المدن والبلدات، بما في ذلك تل أبيب، لم تسجل إصابات جديدة منذ أيام، وأربع مدن فقط تسجل أكثر من خمس إصابات جديدة يوميا في الفترة الحالية، بما فيها القدس.

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية اليوم لبحث خطوات جديدة في سبيل تخفيف القيود المفروضة لردع الجائحة، بما في ذلك رفع الحظر الذي يمنع الإسرائليين من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 100 متر، إلا لممارسة الأنشطة المسموح بها في فترة الوباء.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل