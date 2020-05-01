إسرائيل.. الإصابات بكورونا تتجاوز الـ16 ألفا والحكومة تدرس إعادة افتتاح المدارس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجاوزت عتبة الـ16 ألف حالة، بتسجيل 134 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن مجموع الإصابات بكورونا في إسرائيل أصبح 16004، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات خلال آخر 24 ساعة ب4 حالات جديدة وبلغ مجموعها الكلي 223.

ووصل عدد المتعافين من كورونا في إسرائيل حتى الآن إلى 8758 شخصا، فيما لا يزال 105 مرضى في حالة خطرة، 82 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واقتصرت حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في إسرائيل في الأيام الأخيرة على العشرات فقط، وتجاوز عدد المتعافين لأول مرة عدد حالات الإصابة النشطة، وقد شرعت الحكومة تدريجيا في تخفيف القيود الاحترازية المفروضة لردع الوباء.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لبحث إمكانية إعادة افتتاح المدارس، وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن مجلس الأمن القومي أوصى الحكومة بتأجيل هذه الخطوة لأسبوع.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل