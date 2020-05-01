هنغاريا تحذر من موجة ثانية لتفشي كورونا

حذر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، من موجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال أوربان في تصريح للإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة، يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر القادمين، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف.

وأضاف أوربان أنه إذا تمكنت السلطات من خفض معدل الوفيات جراء الوباء في بودابست، حيث تم تسجيل 80 بالمئة من الوفيات، عندها فقط سيتم تخفيف القيود الاحترازية المفروضة حاليا في العاصمة.

ومن المقرر أن ترفع الحكومة جانبا كبيرا من القيود المفروضة في المناطق الريفية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات