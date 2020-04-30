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ميركل تعلن تخفيف قيود كورونا

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ميركل تعلن تخفيف قيود كورونا
Reuters POOL
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تخفيف القيود المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، فتح ملاعب الأطفال والمتاحف والكنائس وأماكن العبادة الأخرى، شرط أن تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكدت ميركل في أعقاب اجتماع مع حكام الولايات، أن ألمانيا بحاجة إلى مواصلة خفض الأعداد اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة من أجل تفادي قفزة في أعداد المصابين.

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وقالت المستشارة الألمانية: "نحن بحاجة إلى مواصلة خفض وتيرة انتشار الفيروس".

وأضافت ميركل أن خطوات جديدة للتخفيف من إجراءات العزل سيتم الإعلان عنها يوم 6 مايو المقبل.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ أكثر من 159 ألف شخص، وتوفي نحو 6.3 ألف مصاب.

المصدر: رويترز

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