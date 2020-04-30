مدير مكتب ميركل: مد إجراءات التباعد الاجتماعي في ألمانيا حتى 10 مايو

قال هيلغه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبيل اجتماع رفيع المستوى لمراجعة القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، إن إجراءات التباعد الاجتماعي ستمدد حتى 10 مايو.

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وقال براون إن ميركل ورؤساء حكومات الولايات سيبحثون خططا لإعادة فتح المدارس ورياض الأطفال واستئناف الفعاليات الرياضية، لكنهم سينتظرون حتى السادس من مايو للحصول على بيانات عن آثار الخطوات الأولى المتخذة لتخفيف القيود قبل اتخاذ خطوة جديدة.

وأضاف براون لشبكة تلفزيون "إن تي في": "القيود على المخالطة ستجدد بالتأكيد في الوقت الراهن حتى العاشر من مايو".

وبدأت ألمانيا، أكبر وأهم اقتصاد في أوروبا، تخفيف إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي فسمحت لبعض المتاجر بفتح أبوابها بشرط الالتزام بقواعد صارمة للتباعد الاجتماعي، لكن ميركل ومستشاري الحكومة يشعرون بالقلق من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس مجددا.

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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن المتاحف والمعارض والنصب التذكارية وحدائق الحيوان وحدائق النباتات سيسمح لها بفتح أبوابها إذا التزمت بإجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى، وسيساعد تمويل بقيمة عشرة ملايين يورو (10.88 مليون دولار) المتاحف على تنفيذ التعديلات المطلوبة.

ولم يتضح موعد تطبيق ذلك، علما أن حدائق النباتات والحيوان مفتوحة بالفعل في بعض الولايات مثل برلين، فيما ذكرت مجلة "فوكوس" أن الكنائس ستفتح أبوابها.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا 1478 حالة ليصل الإجمالي إلى 159119 حالة، في حين زاد عدد الوفيات 173 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6288 شخصا، لكن ما زالت أعداد الوفيات أقل منها في الدول الأوروبية الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

المصدر: رويترز