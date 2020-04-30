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إسرائيل ترحب بقرار ألمانيا حظر "حزب الله" وتدعو الدول الأوروبية لتبني الموقف

أخبار العالم

إسرائيل ترحب بقرار ألمانيا حظر
Reuters Michele Tantussi
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رحبت إسرائيل بقرار وزارة الداخلية الألمانية حظر منظمة "حزب الله" اللبنانية، ودعت الحكومات الأوروبية الأخرى لتبني قرار مشابه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة على "تويتر": "أحيي الحكومة الألمانية على قرارها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية... وأدعو الدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي أن يحذوا حذوها. إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب معاملته على هذا النحو".

وقد أصدرت وزارة الداخلية الألمانية قرارا صباح اليوم بحظر "حزب الله" اللبناني في ألمانيا، بما يشمل حظر أي اتصال مع أي شخص يعمل نيابة عن الحزب.

وأوضحت الحكومة الألمانية، أن الحظر لا يميز بين أجنحة الحزب العسكرية  والسياسية، كما يحظر أي استخدام لرموز الحزب.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، في بيان اليوم الخميس، إن أنشطة "حزب الله تنتهك القانون الجنائي، والمنظمة تعارض مفهوم التفاهم الدولي".

المصدر: وكالات

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