السعودية ترحب بإعلان ألمانيا حظر أنشطة "حزب الله" على أراضيها

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، إنها ترحب بإعلان ألمانيا "تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية"، وحظر أنشطتها على أراضيها.

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وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الوزارة "تنوه بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار".

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قال في تغريدة نشرها على "تويتر" إن وزير الداخلية هورست سيهوفر حظر "منظمة حزب الله الإرهابية" في ألمانيا.

وبحسب الداخلية الألمانية، فقد نفذت قوات الأمن والشرطة عمليات أمنية في الصباح الباكر واعتقلت على إثرها أعضاء مشتبه بهم في الجماعة.

ويرجح مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا ينتمون للـ"الجناح المتطرف لحزب الله".

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى "أنشطتها الإرهابية" خاصة في سوريا.

المصدر: وكالات