بالصور.. عشرات القتلى جراء حريق في كوريا الجنوبية

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع أمس الأربعاء، داخل مستودع في مدينة إيتشون بكوريا الجنوبية، في أحد أشد الحوادث فتكا من نوعها في البلاد منذ سنين.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن الحريق اندلع داخل مستودع قيد الإنشاء مؤلف من أربعة طوابق، وتم إخماده بعد خمس ساعات.

Reuters Yonhap

ونقلت الوكالة عن مسؤول في إدارة الإطفاء قوله، إن 38 شخصا على الأقل معظمهم من العمال توفوا جراء الحريق وأصيب 10 آخرون، مشيرة إلى أن ثمانية من الجرحى لا يزالون في حالة خطرة.

ولفتت الوكالة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث مستمرة منذ الليلة الماضي، حيث شرعت فرق الإنقاذ اليوم الخميس في تمشيط حطام المستودع للتأكد مما إذا كان هناك مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

Reuters Yonhap

وتحاول السلطات الآن تحديد هوية جميع الضحايا الذين احترقت جثث تسعة منهم بصورة لا يمكن التعرف عليها، حسب الوكالة.

ويعتقد أن الحريق نشب في الطابق الثاني تحت الأرض أثناء أعمال البناء حيث استخدمت مادة يوريتان شديدة الاشتعال.

Reuters Yonhap

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-غيون إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحادث المأساوي.

المصدر: يونهاب