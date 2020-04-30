بومبيو ينتقد قطر وجنوب إفريقيا بسبب كوبا

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كلا من قطر وجنوب إفريقيا بسبب "قبولهما" بالاستعانة بأطباء من كوبا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، متهما كوبا باستغلال الجائحة.

ومنذ أمد بعيد جعلت كوبا من تصدير خبراتها الطبية إلى جهات الأرض الأربع محرّكاً أساسياً لاقتصادها، وفي الوقت نفسه سلاحاً دبلوماسياً خفيّاً.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن مساء الأربعاء، "لقد رأينا كيف يستخدم نظام هافانا وباء كوفيد-19 لمواصلة استغلال مقدمي الرعاية الصحية الكوبيين".

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وأضاف: "نحي قادة كل من البرازيل والإكوادور وبوليفيا وغيرها من الدول التي رفضت أن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام الكوبي، وندعو سائر الدول إلى أن تحذو حذوها، وبخاصة أماكن مثل جنوب إفريقيا وقطر".

واعتبر وزير الخارجية أن "الحكومات التي تقبل أطباء كوبيين يجب أن تدفع لهم مباشرة، لأنها حين تدفع للنظام فهي تساعد الحكومة الكوبية على جني أرباح من الاتجار بالبشر".

وكانت بريتوريا في جنوب إفريقيا التي تربطها، على غرار الدوحة، علاقات جيدة مع واشنطن، أعلنت الإثنين وصول 217 طبيبا كوبيا للمساعدة في مكافحة كوفيد-19، الوباء الذي بلغ عدد المصابين به في جمهورية جنوب إفريقيا أكثر من 5000 مصاب، في أعلى حصيلة تسجلها دولة في القارة السمراء.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في العالم قبل أربعة أشهر أرسلت كوبا أطباء إلى أكثر من 12 دولة، بينها إيطاليا. من جهتها وافقت فرنسا على الاستعانة بأطباء كوبيين في مناطقها وأقاليمها الواقعة ما وراء البحار.

المصدر: وكالات