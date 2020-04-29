الصين تحظر لعبة كورونا

حظرت السلطات في الصين لعبة إلكترونية عن فيروس كورونا المستجد، واعتبرت أن دافعها "سياسي".

وأعلنت منصة الألعاب Steam، عن حظر لعبة "Coronavirus Attack"، بعد أن قام مستخدمو اللعبة بالإبلاغ عن محتواها السياسي، الذي ينتقد تعامل الحكومة الصينية مع فيروس كورونا.

وتتطلب اللعبة من اللاعبين أن يمنعوا "الأشباح الأنانيين" من مغادرة البلاد الموبوء بالعدوى للفوز في اللعبة.

وقدم بعض المستخدمين شكوى ضد اللعبة بسبب استخدامها ألوان العلم الصيني وأشكال الفيروس بدل النجوم في العلم الأحمر.

وورد في التعريف باللعبة: "فيروس شبح أناني أصاب الناس بالعدوى في أنحاء البلاد. يحاول المصابون بالعدوى مغادرة البلاد، ومهمة اللاعب الحيلولة دون تمكن المصابين بالفيروس من المغادرة ونشر الوباء في العالم".

وتلمح اللعبة كذلك إلى أنه تم تطوير فيروس كورنا، في مختبر سري في ووهان، وأطلق عن غير قصد على الجمهور.

وبإمكان اللاعبين أن يحملوا شارات مكتوب عليها "حرروا هونغ كونغ" و"تايوان ليست جزءا من الصين".

وقال مصمم اللعبة لموقع "أباغوس" إنه صممها للاحتجاج ضد الحكومة الصينية وأضاف أنه ليس راضيا على طريقة تعاملها مع الوباء.

المصدر: سبوتنيك