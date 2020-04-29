بابا الفاتيكان يعلق على انتشار كورونا: العالم لا يقوم على أساس المال والأنظمة الشجعة

التقى البابا فرنسيس اليوم مع المؤمنين عبر الإنترنت من مكتبة القصر الرسولي بدلا من اللقاء التقليدي معهم في ساحة القديس بطرس، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وفي كلمته ندد الحبر الأعظم، بـ"عالم يقوم على أساس المال"، وأضاف أنه "لا يمكن للعالم، بأصنامه وتسوياته وأولوياته أن يوافق على هذا الأسلوب من الحياة".

ولفت البابا فرنسيس، وفق ما نشرت إذاعة الفاتيكان، الى أن "هيكليات الخطيئة غالبا ما ينتجها الذهن البشري، وهي غريبة عن روح الحق الذي لا يستطيع العالم تقبله.

وتابع أن العالم يعيش حسب المال، لذلك كل من يعارض ذلك ويشير إلى أنه بإمكان الحياة أن تتحقق في العطاء والتخلي يصبح سبب إزعاج لهذا النظام الجشع.

وبين أن "كلمة إزعاج هذه هي أساسيّة لأن الشهادة المسيحية، والتي قد تساعد العديد من الأشخاص وتجعلهم يعيشونها، تزعج الذين يعيشون بحسب ذهنية العالم ويعتبرونها توبيخا لهم".

وذكر أنه "من المؤلم أن نذكّر، بأن هناك في هذه المرحلة الكثير من المسيحيين الذين يعانون الاضطهاد في أماكن مختلفة من العالم، وعلينا أن نرجو ونصلي لكي يتوقف عذابهم في أسرع وقت ممكن".

المصدر: adnki.net