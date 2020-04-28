 
مباشر
عاجل
مصدر عراقي لـRT: كابينة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات وسيطلب جلسة برلمانية

الصحة الفرنسية: نحو 130 ألف إصابة و23660 وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

أخبار العالم

الصحة الفرنسية: نحو 130 ألف إصابة و23660 وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters Benoit Tessier
إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrj0

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، اقترب من 130 ألفا.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء فرنسا يعرض خطة لتخفيف العزل الصحي
رئيس وزراء فرنسا يعرض خطة لتخفيف العزل الصحي

وجاء في بيان يومي صادر عن  المديرية: "منذ الأول من مارس، قضى 23660 شخصا"، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يضم 14810 متوفين في المستشفيات و8850 توفوا داخل مؤسسات اجتماعية، واجتماعية طبية.

وتابع البيان أن عدد الإصابات بلغ 129859، وأن 27484 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أن 1321 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين الذين يغادرون المستشفيات يوميا يتجاوز عدد الذين يدخلونها، مشيرا إلى أن 4387 حالة ترقد في وحدات العناية المركزة، بينها 153 في حالة حرجة.

إقرأ المزيد
فرنسا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات كورونا بعد انخفاض
فرنسا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات كورونا بعد انخفاض

وذكرت المديرية أيضا أن 46886 ألف شخص غادروا المستشفيات منذ بداية الجائحة، بعد شفائهم التام من المرض، فضلا عن "عشرات آلاف" المتعافين من "كوفيد-19"، الذين لم يدخلوا المستشفيات قط.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا