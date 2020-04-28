رئيس وزراء فرنسا يعرض خطة لتخفيف العزل الصحي

عرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب على البرلمان، خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا، وتضمنت السماح بالتنقل دون تصاريح في حدود مسافة 100 كم.

وقال فيليب أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "سيكون من الممكن بدءا من 11 مايو التنقل بحرية من دون التصاريح الخاصة، باستثناء الرحلات التي تبعد مسافة أكثر من 100 كم عن مكان الإقامة، ما عدا الرحلات للأسباب العائلية والعملية الوجيهة فقط".

وأضاف أن الحكومة تعتزم تطبيق برنامج جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى تشمل الاختبارات كل المخالطين.

وأشار فيليب إلى أن البرنامج يهدف إلى إجراء ما لا يقل عن 700 ألف اختبار كشف أسبوعيا بدءا من 11 مايو، وتابع: "بمجرد أن يحصل الشخص على نتيجة إيجابية للاختبار، سنبدأ بتحديد جميع المخالطين له الذي كانوا على تواصل وثيق معهم واختبارهم، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا، وسيتم فحص جميع الحالات هذه وسيطلب منهم عزل أنفسهم".

وشدد فيليب على أن القيود التي فرضتها السلطات على تنقلات المواطنين ضمن إجراءات العزل منذ 17 مارس الماضي، أظهرت فعاليتها واصفا إياها بـ"أداة فعالة في مكافحة الفيروس".

وأشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة يستمر في الانخفاض منذ 14 أبريل، محذرا من حدوث موجة جديدة من وباء كورونا في فرنسا.

وأضاف: "من الضروري إخراج البلاد من نظام العزل بحذر وعزم".

المصدر: وكالات