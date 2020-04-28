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اليابان.. عدد وفيات كورونا يتجاوز الـ400

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اليابان.. عدد وفيات كورونا يتجاوز الـ400
Reuters KIM KYUNG-HOON
العاصمة اليابانية طوكيو - أرشيف
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أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 407 حالات.

وذكر بيان رسمي، أن "الوفيات الجديدة سجلت 6 منها في العاصمة طوكيو، 4 في محافظة تشيبا، و2 في كل من محافظات سايتاما، توياما، وأوساكا، بالإضافة إلى 6 حالات في مناطق ريفية متفرقة".

وأضاف البيان: "جرى الإبلاغ عن أكثر من 160 حالة إصابة جديدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، 39 منها في العاصمة، لتنخفض عن 100 حالة لليوم الثاني على التوالي".

وقال مسؤول حكومي، إن "طلب البقاء في المنزل بدأ يؤثر على انخفاض أعداد الإصابات إلى حد ما، ولكن هناك حاجة إلى مراقبة الوضع بشكل دقيق".

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800، وتوفي نحو 345 شخصا.

المصدر: "وكالات"

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