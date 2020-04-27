إسرائيل.. حصيلة وفيات كورونا تصل إلى 204

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3 حالات وفاة، و112 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات أكثر من 15 ألفا و500، والوفيات 204 حالات.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار الفيروس، أنه "بين الإصابات وصفت حالة 7947 مريضا بالطفيفة، بالإضافة إلى 78 حالة متوسطة و126 حالة خطيرة".

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7200 مريض.

ويستدل من البيانات الرسمية، تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس، إذ انخفضت الإصابات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 4.21% وانخفضت الإصابات المتوسطة بنسبة 4.88%، وتراجعت الإصابات الخطيرة بنسبة 5.26%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ1.49%.

وأوضحت الوزارة أن 362 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5190 مصابا للعلاج المنزلي، وتستقبل الفنادق التي أعدت لمصابي كورونا 1756 شخصا، في حين تتابع الطواقم الطبية حالات 843 مصابا.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، إلغاء القيود التي تحد من حركة المواطنين، ومن المتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ بعد "يوم قيام إسرائيل"، الخميس المقبل.

المصدر: "عرب 48"