الوفيات بكورونا في إسرائيل تلامس الـ200 والإصابات تتجاوز 15 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 198 حالة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية بخمس وفيات جديدة، ويعود نحو 40% من مجموع الوفيات إلى دور رعاية المسنين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي بـ266 حالة جديدة خلال اليوم الأخير وأصبح 15148.

وتعافى 6159 شخصا من الوباء، فيما لا يزال 130 آخرون في حالة خطرة، 102 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل