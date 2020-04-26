ترامب يهنئ ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجته ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين، عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.

وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد ميلانيا، إلى سيدتنا العظيمة سيدة أمريكا الأولى".

Happy Birthday to Melania, our great First Lady! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

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كما هنأ البيت الأبيض السيدة الأولى عبر تغريدة نشرها على تويتر وتضمنت صورا لميلانيا في عدة مناسبات سابقة.

المصدر: وكالات