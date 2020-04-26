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ترامب يهنئ ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين

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ترامب يهنئ ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين
Reuters
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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجته ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين، عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.

وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد ميلانيا، إلى سيدتنا العظيمة سيدة أمريكا الأولى".

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 كما هنأ البيت الأبيض السيدة الأولى عبر تغريدة نشرها على تويتر وتضمنت صورا لميلانيا في عدة مناسبات سابقة.

المصدر: وكالات

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