ترامب يهنئ ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين
Reuters
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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجته ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين، عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.
وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد ميلانيا، إلى سيدتنا العظيمة سيدة أمريكا الأولى".
Happy Birthday to Melania, our great First Lady!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020
كما هنأ البيت الأبيض السيدة الأولى عبر تغريدة نشرها على تويتر وتضمنت صورا لميلانيا في عدة مناسبات سابقة.
Happy Birthday @FLOTUS! pic.twitter.com/Bjgos9IPdL— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2020
المصدر: وكالات