ترامب لم يشتر هدية عيد الميلاد لميلانيا!

قالت صحيفة The Hill، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يختر بعد هدية عيد الميلاد لزوجته ميلانيا.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في معرض رده على سؤال من أفراد يخدمون في القوات المسلحة الأمريكية حول الهدية التي أعدها للسيدة الأولى بمناسبة أعياد الميلاد: "ما زلت أعمل على هذه المسألة. لا يزال لدي بعض الوقت".

وأضاف ترامب: "لدي بطاقة معايدة جميلة لها.. وكثير من الحب. نحن نحب عائلتنا ونحب بعضنا البعض. لدينا علاقة رائعة، وأتمنى أن يكون الحال مع أزواجكم أيضا كذلك".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن ترامب عقد محادثة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم بينما كان في إجازة مع زوجته في مقر إقامته في مار لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويستعد الكاثوليك والبروتستانت وأتباع العديد من الكنائس الأرثوذكسية حول العالم للاحتفال بأعياد الميلاد ليلة 25 ديسمبر.

المصدر: إنترفاكس