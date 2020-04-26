فرنسا تسجل انخفاضا كبيرا في الحصيلة اليومية لوفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأحد، عن تسجيل 242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل على أساس يومي.

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وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 242 حالة، وبلغت 22856.

وأوضحت أن هذا العدد يشمل 14202 قضوا في المستشفيات، و8654 توفوا في دور المسنين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المعدل يوم 22 أبريل 544 حالة، وفي 23 أبريل 516، وفي 24 أبريل 389، وفي 25 أبريل 369.

كما ذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ461 حالة ليبلغ 124575.

وشددت على استمرار انخفاض المرضى المصابين بالفيروس في غرف العناية المركزة حيث يصل حاليا هذا المؤشر إلى 4682 شخصا، إضافة إلى تراجع حصيلة الحالات في المستشفيات، والتي تبلغ الآن 28217.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد السلطات الفرنسية للنظر في إمكانية تخفيف إجراءات الإغلاق العام المفروضة حتى 11 مايو.

المصدر: وكالات