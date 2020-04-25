ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى 22614

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بـ369 حالة، ليصل الإجمالي إلى 22614.

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وكانت وزارة الصحة سجلت 389 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة، مقابل 516 يوم الخميس.

وبلغ عدد المصابين في فرنسا 161488 حالة، شفي منهم 44594 شخصا.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.

ولا يزال منحى الانخفاض في أعداد المصابين في المستشفيات والعناية المركزة، مستمرا منذ عدة أيام.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تجاوزت 200 ألف شخص.

المصدر: وكالات