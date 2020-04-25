الرئيس البيلاروسي يقرر تجديد دستور البلاد

قال رئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيظهر خلال "الخطة الخماسية" الجديدة، في بلاده دستور جديد.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو: "لا تزال مسألة الدستور مطروحة، ولم يتم إلغاؤها. هنا يمكننا بشكل مؤكد القول، إنه سيظهر لدينا على الأرجح، دستور جديد في الخطة الخمسية الجديدة. هناك أسئلة توجد إجابات عليها".

في ديسمبر من العام الماضي، أوعز لوكاشينكو للبرلمان الجديد (بتشكيلته السابعة) بالانضمام إلى العمل الجاري في مجال وضع مشروع دستور جديد.

ويعتبر الرئيس البيلاروسي، أنه توجد في المجتمع رغبة كبيرة برؤية دستور جديد.

المصدر: إنترفاكس