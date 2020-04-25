ألمانيا.. تراجع وتيرة كورونا لليوم الثاني على التوالي وحصيلة الوفيات 5500

سجلت السلطات الصحية الألمانية خلال الساعات الـ24 الماضية، 2055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل تراجعا لليوم الثاني على التوالي في وتيرة الوباء.

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وأكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وهو مؤسسة فدرالية ألمانية مختصة بمتابعة تفشي كورونا، اليوم السبت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح 152438 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن العدوى خلال اليوم الأخير بـ179 حالة جديدة وبلغت 5500.

وسجلت في ألمانيا أمس 2337 إصابة جديدة بكورونا، بعد ثلاثة أيام من تسارع وتيرة الوباء.

المصدر: رويترز