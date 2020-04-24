ألمانيا.. تباطؤ طفيف في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية في ألمانيا تباطؤا طفيفا بعد 3 أيام من الإصابات الجديدة التي تسارعت وتيرتها، مسجلة 2337 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان المعهد، اليوم الجمعة، تم تسجيل 2337 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي 150383، في حين بلغ عدد الوفيات 227 ليرتفع الإجمالي إلى 5321.

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وكانت حصيلة اليوم السابق الخميس، 2352 إصابة و215 وفاة، حسب بيانات المعهد.

المصدر: وكالات